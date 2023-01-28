Обычно по субботам Delfi рассказывает о главных текстах, которые публиковали наши коллеги на русском языке в Латвии и других странах на прошедшей неделе. Но в минувший четверг Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" организацией "Медузу" — теперь любое сотрудничество с ее редакцией, отправка донатов и даже размещение ссылки на статью издания в соцсетях грозит обладателям российского паспорта реальным тюремным сроком независимо от того, находятся они в России или за ее пределами. В знак солидарности с коллегами, которые осенью 2014 года основали в Риге самое популярное и влиятельное независимое СМИ на русском языке, Delfi рассказывает о десяти важных и интересных публикациях "Медузы", которые ее авторы написали за прошедшие восемь с небольшим лет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полутруп, ваша честь! (2015)

Репортаж Андрея Козенко об очень странном суде в Ярославле — группа "Кровосток" добилась отмены вынесенного ранее решения о запрете их песен и блокировке доступа к сайту коллектива на территории региона.

25 лет насилия (2017)

Расследование Даниила Туровского о том, как руководители московской школы для одаренных детей в течение многих лет домогались своих учениц, но остались во главе учреждения даже после того, как об этом стало известно.

Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей (2018)

Расследование Ивана Голунова о том, как устроен ритуальный рынок в России и как контроль над ним постепенно перешел от криминальных авторитетов к чиновникам.

Концлагерь на 10 миллионов уйгуров (2018)

Репортаж из Синьцзяна — самого закрытого региона Китая, где живут уйгуры. Многие годы представителей этого национального меньшинства отправляют в воспитательные лагеря, за ними следят тысячи камер, а власти могут существенно ограничить в правах за любое проявление нелояльности.

Его никто не искал, а он продолжал убивать (2019)

Рассказ Саши Сулим о следователях, которые поймали "ангарского маньяка" Михаила Попкова (он изнасиловал и убил более 80 женщин) несмотря на давление начальства — ведь преступник, которого находят только спустя 15 лет поиска, портит им статистику.

Пятилетняя девочка всю жизнь провела в частной клинике — и никогда ее не покидала. Так решили родители (2019)

Рассказ Катерины Гордеевой о девочке, которая все пять лет своей жизни прожила в больнице на юге Москвы только потому, что родители посчитали ее неизлечимо больной, хотя врачи уверены в обратном.

Других развлечений тут нет (2020)

Репортаж Ирины Кравцовой из Красноярского края — там нашли тело 12-летней девочки, которую годом ранее изнасиловал один из ее будущих убийц. Жители небольшой деревни в сотнях километров от ближайшего крупного города знали об этом и даже обращались к властям, но местным парням все сошло с рук.

Вы — враги Отечества, и вас нужно вешать на столбах (2021)

В апреле 2021 года российские власти признали "Медузу" "иностранным агентом", а спустя четыре месяца (к этому моменту тот же статус присвоили еще 27 медиа и журналистам) журналистка Лилия Яппарова выяснила, как устроена эта атака на СМИ, кого можно считать ее заказчиком и какую роль в ней играют доносчики и RT.

Думаешь, я этого хочу? Я больной. Я ненормальный (2022)

Журналисты "Медузы" вместе с коллегами из Astra изучили, что произошло за время российской оккупации в селе Богдановка под Киевом. Как и в известной всему миру Буче, здесь солдаты из РФ убивали и насиловали мирных жителей — репортеры поговорили с очевидцами тех событий и реконструировали события страшного марта 2022-го.

Мы замучились бороться (2022)

Исследование Светланы Рейтер о "Яндексе" — главной технологической компании России, которая имела шанс занять достойное место на международном рынке, но пошла на компромисс с Кремлем и с началом войны раскололась во всех возможных смыслах этого слова.

Бонус: Esam iztulkojuši latviešu valodā piecus nozīmīgus "Meduzas" rakstus, kas publicēti 2022. gadā. Šeit tie ir

"Медуза", которая уже больше восьми лет работает в Латвии, перевела пять своих главных текстов за прошедший год на латышский язык. Среди них — материалы о российских элитах, возможности применения в рамках войны против Украины ядерного оружия и том, как во время войны работает Центробанк РФ.