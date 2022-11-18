Власти аннексированного Крыма объявили о строительстве фортификационных сооружений
Foto: Sputnik/Scanpix

В аннексированном Крыму проводятся фортификационные работы для защиты полуострова. Об этом со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова пишет Meduza.

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По словам Аксенова, проведение работ позволит "гарантированно обеспечить безопасность крымчан".

Аксенов уточнил, что укрепления строятся по поручению президента РФ Владимира Путина.

О том, что на севере Крыма роют окопы, ранее сообщали независимые эксперты со ссылкой на спутниковые снимки, а также британская разведка.

После отступления российских войск из Херсона наблюдатели высказывают предположение, что армия Украины может продолжить наступление на юг и попытаться вернуть Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

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