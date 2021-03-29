Власти Беларуси обвинили Тихановскую и группу ByPol в подготовке терактов

Генеральная прокуратура Беларуси обвинила бывшего кандидата в президенты и лидера оппозиции Светлану Тихановскую, а также перешедших на сторону оппозиции офицеров правоохранительных органов в подготовке терактов, которые власти якобы предотвратили три дня назад. Оппозиционеры отвергают обвинения.

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Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед объявил в понедельник, что его ведомство поручило Комитету государственной безопасности (КГБ) объявить в международный розыск Светлану Тихановскую и участников инициативы ByPol по подозрению в подготовке терактов.

Генпрокуратура возбудила против Тихановской и участников ByPol уголовное дело по статье о подготовке акта терроризма организованной группой.

Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская после прошлогодних выборов и силового подавления протестов оппозиции живет в изгнании, и белорусская генпрокуратура поручила КГБ подготовить запросы о ее выдаче властям Литвы и Польши.

26 марта министерство внутренних дел Беларуси заявило, что предотвратило два теракта, которые будто бы готовил некий 35-летний житель страны.

"Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства", — объявило МВД.

Участники ByPol тогда же заявили белорусской прессе, что это власти будто бы готовили теракт, чтобы скомпрометировать оппозицию, но они, офицеры из ByPol, сорвали этот план — и теперь их же власти обвиняют в подготовке взрывов.

"Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас. Главное — мы сохранили жизни людей. Инициатива продолжает работу в штатном режиме", — цитировал пресс-службу ByPol вещающий из Польши независимый белорусский канал Белсат.

Перед очередным днем протестов (в основном сорванных властями) 25 марта активисты ByPol заявили, что КГБ в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации будто бы готовит теракт в одном из зданий милиции.

ByPol — это группа бывших офицеров белорусской милиции и других правоохранительных органов, которые перешли на сторону оппозиции.