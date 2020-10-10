Власти Беларуси позволили Сергею и Светлане Тихановским поговорить впервые за 134 дня
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Власти Беларуси разрешили арестованному Сергею Тихановскому, который собирался участвовать в президентских выборах, позвонить своей жене Светлане, сообщает телеграм-канал Nexta. Факт телефонного разговора подтверждает телеграм-канал Тихановской.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", то был первый разговор Светланы и Сергея Тихановских с момента задержания блогера 29 мая в Гродно. "Первый разговор за 4 месяца, за 134 дня", — говорится в сообщении лидера белорусской оппозиции, которая после оглашения результатов выборов была вынуждена покинуть страну.

Сергей не ожидал, что ему разрешат поговорить с женой, сказал советник Тихановской по международным делам Франак Вячорка "Радио Свободе". Во время беседы со Светланой он был не один, считает советник. Супруги поговорили о детях и содержании в тюрьме, по словам Тихановского, после перевода в Жодино, он немного набрал вес.

Муж Тихановской добавил, что следит за всеми новостями и считает, что "следует быть более жесткими" и "продолжать встречаться с главами иностранных государств", передал разговор Вячорка.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в СИЗО встретился с задержанными представителями белорусской оппозиции. На встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Виталий Шкляров и Юрий Воскресенский, судя по фотографии, опубликованной в телеграм-канале "Пул Первого".

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президент Беларуси Светлана Тихановская Александр Лукашенко
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