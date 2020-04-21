Власти Берлина введут масочный режим в транспорте
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сенат федеральной земли Берлин обяжет жителей города носить маски в общественном транспорте c 27, пишет Tagesspiegel. Речь идет о тканевой маске, закрывающей нос и рот.

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В магазинах и при контактах с людьми из группы риска по коронавирусу маска будет "крайне желательна".

Такое требование будет введено одновременно с постепенным ослаблением карантинных органичений и открытием ряда магазинов и других общественных мест. В частности, с 27 апреля в городе планируют открыть спортплощадки.

С 22 апреля в Берлине разрешат открыться магазинам с площадью торгового зала до 800 квадратных метров.

В столице подтверждено 5265 случаев заражения коронавирусом. По всей Германии их 147 103, 4862

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Интерфакс

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Интерфакс

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