Власти Чукотки собираются запретить деятельность Всемирного фонда дикой природы в регионе

Деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF) угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы жителей Чукотки. С таким заявлением выступили участники расширенного заседания Комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике парламента Чукотк, сообщается на сайте региональной думы.

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"WWF на 70% финансируется за счет средств недружественных иностранных государств, которые на данный момент активно помогают оружием фашистам на Украине", — заявила руководительница Общероссийского народного фронта на Чукотке Алена Вакарик, добавив, что работа фонда в регионе вызывает серьезные опасения и угрожает национальной безопасности России.

"Губернатор региона Роман Копин поддерживает нас в этом вопросе. Необходимо расторгнуть все принятые ранее соглашения. Будем бороться за то, чтобы никакой буферной зоны у нас создано не было, тем более в угоду нашим недругам. Достаточно того, что они сделали на Украине. Свою землю мы не отдадим",— заявила спикер окружной Думы Валентина Рудченко.

На сайте думы говорится, что WWF стремится создать на Чукотке особо охраняемые природные территории — а это "ничто иное, как отторжение земель от государства под видом блага для животного мира".

WWF — независимая международная организация по защите окружающей среды, которая работает в более чем 100 странах мира. Организация начала работу в России в 1994 году и с тех пор реализовала там около тысячи полевых проектов.

При участии Фонда более 52 миллионов гектаров земли получили статус заповедных, в дикую природу возвращены зубр и дальневосточный леопард, восстановлена популяция амурского тигра и дальневосточного леопарда, снежного барса и архаров на Алтае, а также созданы "Медвежьи патрули" в Арктике — движение, которое позволяет безопасно сосуществовать людям и белым медведям в удаленных регионах России.