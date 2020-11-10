Власти Дании признали ошибочным приказ об убийстве всех норок в стране

Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен заявил телеканалу TV2, что принятое в начале ноября решение уничтожить всех разводимых в стране норок, в том числе и здоровых, было неправильным.

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"Мы ошиблись", — признал он. По словам чиновника, для требования убивать животных за пределами ферм, где были выявлены зараженные коронавирусной инфекцией норки, а также хозяйств в радиусе 8 км от них не было никаких юридических оснований.

"Я беру на себя ответственность за то, что происходит в моем министерстве. Иначе и быть не может", — заявил Йенсен. Он также указал, что разведение норок в стране в условиях пандемии сопряжено с высоким риском.

Министр сообщил, что законопроект, который позволит властям принимать подобные решения, представлен в Фолькетинг (парламент Дании) и будет рассмотрен в трех чтениях. Как отмечает TV2, правительство королевства сочло, что в условиях пандемии нельзя ждать принятия нового закона. "Правительство решило, что речь идет о чрезвычайной ситуации", — так Йенсен ранее объяснил решение властей.

Премьер-министр Метте Фредериксен также заявила, что сожалеет о решении правительства, постановившего уничтожить всех норок при отсутствии на это законных оснований, передает Finans.dk. Но, по ее словам, власти по-прежнему считают, что все животные (около 17 млн особей) должны быть убиты. Фредериксен заявила, что, по мнению специалистов, мутации коронавируса у норок могут ослабить будущую вакцину против COVID-19. Она также добавила, что мутировавший у животных вирус передается людям и ослабляет способность к образованию антител.