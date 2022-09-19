Власти Донецка: в результате обстрела города погибли 13 человек

В результате обстрела площади Бакинских Комиссаров в Донецке погибли 13 мирных граждан, количество раненых уточняется. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Алексей Кулемзин, руководящий администрацией города, которая подконтрольна самопровозглашенной ДНР.

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Судя по тому, что Кулемзин назвал обстрел "карательным", его, по мнению городских властей, совершили украинские военные.

Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что под огонь попали остановка общественного транспорта, а также магазин и банк.

Также в ДНР сообщили о пожаре на одном из городских рынков, известно о трех погибших.

ВСУ информацию об обстрелах пока что не комментировали.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.