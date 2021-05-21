Власти ЕС назвали сроки запуска ковид-паспортов

Единая система сертификатов, показывающих ковид-статус предъявителя, заработает в Евросоюзе с 1 июля. Об этом на брифинге в Лиссабоне рассказал еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

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По его словам, всего будет доступно три типа сертификатов — о вакцинации, для переболевших и сертификат о тестировании. Их выдача будет бесплатной. Получить сертификаты можно будет как в бумажном, так и в цифровом виде, пишет РБК.

В пресс-релизе Еврокомиссии о договоренности по введению единой системы сертификатов говорится, что она заработает к концу июня. "Мы выполняем свое обязательство по внедрению цифрового сертификата Covid-19 в ЕС до летнего сезона. Граждане Европы с нетерпением ждут возможности снова путешествовать, и сегодняшнее соглашение означает, что очень скоро они смогут безопасно перемещаться", — приводятся в нем слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сертификаты будут содержать QR-код с цифровой подписью. Их можно будет использовать не только при международных поездках, но и внутри стран — участниц ЕС, если такое решение примут власти. Государства Евросоюза должны будут воздерживаться от ввода каких-либо ограничений в отношении владельцев сертификатов, если это не будет требоваться по неотложным медицинским соображениям.

На скорейшем введении ковид-паспортов, которые позволили бы гражданам ЕС свободно путешествовать, активно настаивали страны, чья экономика в наибольшей степени зависит от туризма, в том числе Испания и Греция. Принципиальная договоренность о создании подобной системы была достигнута в марте. Согласовать форму документа со всеми странами удалось всего за два месяца.