Власти Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что ратификация договора вывела бы страну на "исключительно опасный путь". Ранее Пыллуаас заявлял, что Россия аннексировала 5% территории Эстонии

Руководство составляющих правящую в Эстонии коалицию партий ("Отечество", Центристская партия Эстонии и Консервативная народная партия Эстонии) не намерено давать ход ратификации договора о границе с Россией. Об этом заявил спикер парламента Эстонии (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас, представляющий консерваторов.

"Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", — заявил спикер в интервью агентству ERR.

По словам Пыллуааса, подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован, даже если это сделает российская Госдума (закон о ратификации договора был внесен в Госдуму в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении).

"Несомненно, нам не следует его ратифицировать", — сказал Пыллуаас, отметив, что заключение нового договора о границе приведет к аннулированию положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора, по которому ряд территории нынешней России был закреплен за независимой Эстонией. "Это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь", — уверен спикер парламента Эстонии.

Ранее Пыллуаас заявлял, что Россия аннексировала около 5% эстонских земель и должна их вернуть. МИД России называл такие требованиями "провокационными и абсурдными".

РСФСР и Эстония заключили Тартуский мирный договор в 1920 году. Согласно ему, Эстонской Республике передавались территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (ныне часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (сейчас в составе Сланцевского района Ленинградской области). После освобождения территории Эстонской ССР от нацистских войск в годы Великой Отечественной войны эти земли были возвращены РСФСР.

В 1991 году Верховный совет Эстонской Республики объявил юридически ничтожными все указы и резолюции президиума Верховного совета Эстонской ССР об изменениях границы. Власти современной Эстонии выступают за пересмотр границы с Россией в соответствии с соглашением 1920 года.