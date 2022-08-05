Власти Эстонии решили убрать из публичного пространства все советские памятники

Правительство Эстонии приняло решение убрать из публичного пространства все советские памятники. По оценкам, их в стране от 200 до 400. Особые проблемы могут возникнуть с демонтажом танка Т-34 в Нарве.

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Правительство Эстонии решило "в кратчайшие сроки" убрать из публичного пространства все советские памятники. Такое решение было принято на заседании правительства страны в четверг, 4 июля, сообщает агентство "Интерфакс".

"На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. По оценкам, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400. Главное решено — красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", — цитирует агентство слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, сказанные ею на пресс-конференции после заседания.

Каллас уточнила, что "конкретное время и порядок зависят от готовности и логистики местных властей" — поскольку памятники принадлежат им.

В Нарве опасаются повторения истории с "Бронзовым солдатом"

Каллас уделила особое внимание памятнику танка Т-34 в городе Нарва, который находится на границей с Россией и имеет более 90% русскоязычного населения. Премьер Эстонии не исключает, что его демонтаж может вызвать напряженность в обществе, поскольку многие местные жители выступают против. Поэтому правительство должно "принять на себя ответственность" за проведение этой операции, считает Каллас.

В среду и в ночь на четверг, 4 августа, вокруг монумента уже были замечены десятки человек. По данным полиции, пока они вели себя спокойно.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что "танк нужно убрать в течение месяца", при необходимости созвав для этого внеочередное заседание парламента. Он напомнил о массовых выступлениях русскоязычного населения страны в 2007 году при переносе памятника воину-освободителю Таллина от фашистов "Бронзовый солдат". Тогда в результате вспыхнувших беспорядков погиб один человек. По словам Рейнсалу, если правительство позволит конфликту вокруг танка Т-34 в Нарве затянуться, это может привести к схожим последствиям.

Эстония прекратила выдавать гражданам России ВНЖ

28 июля правительство Эстонии своим постановлением запретило предоставление гражданам РФ временного вида на жительство и учебных виз. Урмас Рейнсалу обяснил эти меры необходимостью "обеспечения неослабевающего давления" на Россию с тем, чтобы остановить ее агрессию в отношении Украины. "Это положительно скажется на нашей собственной безопасности", — добавил глава эстонского МИДа.

В июне Кая Каллас попросила НАТО направить в Латвию, Литву и Эстонию дивизии численностью от 20 000 до 25 000 солдат альянса, для защиты от гипотетического российского вторжения. Незаолго до этого посла РФ вызывали в МИД Эстонии из-за слов Путина о "возвращении" Нарвы.