Власти Эстонии высылают сотрудника посольства РФ
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В пятницу, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации и вручило дипломатическую ноту о том, что сотрудник российского посольства с дипломатическим статусом, объявлен персоной нон грата.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии. Как отмечается в сообщении МИД, деятельность данного лица в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта.

"Данный дипломат принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России и занимался расколом общества Эстонии", — подчеркивается в сообщении МИД Эстонии.

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