Власти Филиппин закрывают издание Rappler, которое возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса

Власти Филиппин решили закрыть издание Rappler, которое возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса. Сайт Rappler был основан в 2012 году и критиковал политику президента Родриго Дутерте. Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам аннулировала лицензию издания за день до ухода Дутерте с поста президента. Ресса намерена продолжить работу, несмотря на запрет.

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Rappler — одно из немногих филиппинских СМИ, критикующих президента Родриго Дутерте, в частности, его кампанию по борьбе с наркотиками, которую он начал в 2016 году.

Согласно расследованиям Rappler, под прикрытием борьбы с наркотиками, с начала кампании было заведено множество уголовных дел на политических активистов и неугодных Дутерте людей.

Официальная причина закрытия издания — отзыв лицензии компании на деятельность, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам и суды пришли к выводу, что модель финансирования Rappler была неконституционной.

В 2015 году Rappler получил финансирование от сети Omiydar — благотворительной инвестиционной компании, созданной Пьером Омийдаром, миллиардером, основателем Ebay. И Омийдар и Ресса отрицали, что взамен на финансирование иностранный инвестор получил контрольный пакет акций Rappler, что запрещено законодательством Филиппин, однако комиссия посчитала, что это не так.

Решение регулирующего органа было принято за день до ухода Дутерте со своего поста. На смену ему придет его союзник Фердинанд Маркос-младший, победивший на выборах в мае.

Мария Ресса заявила, что решение Комиссии по ценным бумагам и биржам стало последним ударом в кампании властей в ответ на критические репортажи Rappler.

"Нас преследуют. Это запугивание, это политическая тактика, и мы отказываемся сдаваться", — заявила она.

Она также готова оспорить решение комиссии в суде.

"Мы продолжим работать и вести дела в обычном режиме, — заявила Мария Ресса. — Мы будем следить за судебным процессом и продолжать отстаивать свои права".

В отношении самой Марии Рессы заведено как минимум семь дел разной степени тяжести. Она остается на свободе под залогом после того, как в 2020 году ее осудили за кибер-клевету в отношении одного из сайтов государственного учреждения. По этом делу ей грозит до шести лет тюрьмы.

В отношении издания Rappler открыто восемь дел.

Что объединяет Марию Рессу и главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова

В 2021 года Мария Ресса стала лауреатом Нобелевской премии мира, разделив ее с российским журналистом, главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым.

"Новая газета" также стала объектом давления российских властей после того, как Россия начала войну в Украине. С начала войны Роскомнадзор вынес редакции и учредителю "Новой газеты" два письменных предупреждения за упоминание НКО — "иностранного агента" без маркировки. Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.

Кроме того, принятые в России законы о фейках о российской армии, под угрозой уголовного наказания, не позволяют СМИ называть войну в Украине войной, а только "специальной военной операцией", как именуют ее власти России.

В итоге после второго предупреждения регулятора "Новая газета" сообщила, что приостанавливает выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины".

Чего опасаются филиппинские журналисты после ухода Дутерте

Фердинанд Маркос-младший, сын бывшего филиппинского диктатора, которого обвиняли в массовых нарушениях прав человека и коррупции, станет президентом Филиппин в четверг.

Активисты опасаются, что президентство Маркоса-младшего может ухудшить ситуацию с правами человека и свободой слова в стране. Уже в этом месяце власти Филиппин посоветовали интернет-провайдерам блокировать веб-сайты, поддерживающие левых активистов.

Во время президентской кампании Маркос-младший избегал теледебатов и интервью, его пресс-служба также отказывала журналистам в комментариях и аккредитации для представителей иностранной прессы.

Журналисты, критикующие правительство, также регулярно подвергаются преследованию: на Филиппинах уже появились "фермы троллей", задача которых запугивать независимую прессу и политических оппонентов.

На запрос прокомментровать лишение Rappler лицензии, официальные представители Маркоса отделались фразой: "Без комментариев".

В Индексе свободы прессы "Репортеров без границ" Филиппины в 2022 году стоят на 147 месте из 180 стран, что на 9 позиций ниже, чем в 2021 году.

Власти Филиппин отрицают преследование СМИ и заявляют, что все проблемы, с которыми сталкиваются редакции, являются юридическими, а не политическими, а в стране существует свобода слова.