Власти Франции готовы пойти на уступки противникам пенсионной реформы
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Премьер-министр Франции Филипп заявил о готовности отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет.

Французское правительство выразило готовность временно отказаться от вызывающего наибольший протест пункта пенсионной реформы — поэтапного повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп в письме профсоюзам, распространенном в субботу, 11 января.

Отказом от повышения пенсионного возраста правительство хочет продемонстрировать доверие к своим социальным партнерам, указывается в письме.

Письмо было обнародовано на фоне очередных протестов во многих крупных городах страны. Во время акции в Париже были отмечены столкновения радикально настроенных демонстрантов с полицией. Группа манифестантов с закрытыми лицами начали разбивать витрины магазинов и забрасывать полицейских различными предметами. В ответ силы правопорядка применили слезоточивый газ.

Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются с начала декабря. Профсоюзы намерены проводить их до тех пор, пока президент Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект пенсионной реформы. Правительство хочет объединить сложную систему, которая, помимо общей пенсии, предусматривает специальные меры для 42 секторов.

Привилегии для работников отдельных отраслей планируется упразднить. Правительство рассчитывает принять планы реформы 22 января.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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