Власти Франции продлили карантин в стране еще на две недели
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в пятницу объявил о решении продлить до 15 апреля общенациональный режим карантина для замедления распространения коронавируса COVID-19, сообщает французское телевидение.

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Ранее планировалось, что карантин закончится 31 марта. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

Жителям страны запретили выходить из дома. Исключения делаются для походов в магазин или аптеку, для коротких прогулок.

Такие меры стали ударом по экономике страны. Многие жители Франции уже лишились работы из-за возникшей ситуации.

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Интерфакс

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Интерфакс

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