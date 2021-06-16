Власти Франции решили отменить комендантский час и ношение масок на улице

С 17 июня в стране отменят обязательное ношение масок на улице, а с 21 будет отменен комендантский час. По словам главы правительства, ситуация с COVID-19 в стране улучшается быстрее, чем ожидалось.

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Власти Франции приняли решение смягчить ограничения, которые были введены на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, передает Le Parisien.

"Это нормально, что мы корректируем наши меры и некоторые элементы нашего календаря, сохраняя при этом высокий уровень бдительности в ближайшие недели", — сказал он.

По его словам, Совет обороны и национальной безопасности решил отменить ношение масок на улице. "Ношение масок на открытом воздухе больше не будет обязательным, за исключением особых случаев — при сборе групп в людных местах, в очередях или на рынках, или на трибунах стадионов", — сообщил премьер, уточнив, что это послабление начнет действовать с 17 июня.

С 21 июня, как заявил Кастекс, во Франции будет отменен комендантский час. "Санитарная ситуация в стране улучшается. Комендантский час, который в настоящее время действует с 23:00 до 06:00, будет отменен в ночь на понедельник", — сказал он.

По словам главы правительства, ситуация с COVID-19 в стране улучшается быстрее, чем ожидалось. "Мы не наблюдали такого низкого уровня распространения вируса с прошлой осени", — сказал Кастекс.

Положительная динамика, как отметил премьер, во многом обусловлена успешной кампанией вакцинации в стране и ответственностью французов. "Нагрузка на больницы наконец-то сильно снизилась", — заметил он.

В конце марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции. Ужесточение карантинных мер он связал с всплеском заболеваемости коронавирусом и активным распространением британского штамма SARS-CoV-2. Основной мерой, которая поможет справиться с эпидемией, власти Франции считают массовую вакцинацию, подчеркнул Макрон.

В конце апреля Макрон представил план поэтапной отмены ограничений, введенных из-за коронавируса. В середине мая власти на два часа сократили комендантский час, а также открыли непродовольственные магазины, музеи, театры, кинотеатры и летние веранды. В начале июня было сдвинуто начало комендантского часа на два часа (на 23:00), а также разрешили открытие ярмарок и фестивалей. Последний этап предполагает отмену комендантского часа и снятие ограничений на работу развлекательных и других заведений. Первоначально он был запланирован на 30 июня.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на четвертом месте в списке стран по числу выявленных случаев COVID-19. В стране заболели более 5,8 млн человек, умерли 110,6 тыс. Вместе с тем вакцину получили 44,3 млн французов.