Власти Гаити заявили о пытках президента перед его смертью
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф в интервью ABC News заявил, что президент страны Жовенель Моиз подвергся пыткам перед тем, как был убит.

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"Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили. Мы захватили около 20 из них. В настоящее время они находятся под стражей", — сказал он.

По словам Жозефа, сейчас он сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза. "У нас действительно есть нужные люди [под стражей]", — добавил врио премьера.

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