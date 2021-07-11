Власти Гаити заявили о пытках президента перед его смертью

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф в интервью ABC News заявил, что президент страны Жовенель Моиз подвергся пыткам перед тем, как был убит.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили. Мы захватили около 20 из них. В настоящее время они находятся под стражей", — сказал он.

По словам Жозефа, сейчас он сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза. "У нас действительно есть нужные люди [под стражей]", — добавил врио премьера.