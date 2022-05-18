Власти Германии договорились лишить Шредера привилегий экс-канцлера из-за его связи с Россией

Правящая коалиция Германии договорилась лишить Герхарда Шредера привилегий экс-канцлера из-за его связи с Россией. Об этом со ссылкой на Spiegel сообщает "Новая газета. Европа".

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Соответствующее решение было принято в связи с отказом экс-главы правительства покинуть несколько руководящих постов в российских корпорациях. Для того чтобы жест не выглядел "политическим", правящая коалиция согласовала в своем документе пункт, позволяющий в дальнейшем лишать привилегий и других бывших канцлеров, например, Ангелу Меркель, уточняет издание.

Сотрудникам офиса Шредера, на содержание которого уходит примерно 400 тыс. евро в год, предложат завершить текущие обязанности и "заняться другими делами". Некоторые работники уже добровольно покинули свои посты в знак протеста против отношений политика с Россией.

Несмотря на ограничения, Шредеру разрешат оставить личную охрану и сохранить государственную пенсию. Попытка лишить экс-канцлера пенсии была бы нарушением Основного закона ФРГ.

В конце апреля экс-канцлер Шредер сказал, что западным странам не удастся "изолировать" Россию путем санкций и заявил о необходимости вернуться к переговорам с Москвой.

"Вы не можете изолировать такую страну, как Россия, на длительный срок, ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в сырье, которым располагает Россия. И это не только нефть и газ, это еще и редкоземельные металлы, и это сырье невозможно заместить просто так", — отметил он.

На сегодняшний день Шредер занимает посты председателя совета директоров в, как минимум, двух российских корпорациях: "Роснефти" и принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2.