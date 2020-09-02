Власти Германии: Навального отравили веществом класса "Новичок"

Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок". Об этом говорится в сообщении, опубликованном правительством ФРГ.

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В заявлении отмечается, что специалисты бундесвера исследовали анализы Навального с разрешения вречей берлинской клиники "Шарите". Туда российского оппозиционера доставили через два дня после того, как он впал в кому на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.

По данным правительства Германии, в ходе исследования в анализах Навального обнаружили явные следы боевого отравляющего вещества класса "Новичок". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и ключевые министры правительства Германии в среду уже провели совещание, на котором определили дальнейшие шаги.

Власти Германии отмечают, что отравление Алексея Навального боевым отравляющим веществом на территории России — из ряда вон выходящее событие. Правительство ФРГ осуждает покушение на российского оппозиционера и ждет разъяснений от российских властей.

Германия также планирует сообщить о результатах исследования анализов Навального партнерам по ЕС и НАТО и согласовать общую реакцию на случившееся.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил агентству РИА Новости, что власти Германии не информировали российскую сторону о своих выводах про отравление Навального. По его словам, у России таких данных нет.

Министерство иностранных дел России в свою очередь сообщило, что все еще ждет ответа немецкой стороны на запрос российской генпрокуратуры, просившей предоставить результаты анализов Навального.