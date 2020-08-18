Власти Гродно пошли навстречу протестующим
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В городе Гродно исполком объявил о создании Совета общественного согласия, а также разрешил проводить митинги на площадях города, сообщает издание “Медиазона”.

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Исполком сообщает, что это решение стало ответом на требования штаба Светланы Тихановской, профсоюзов и “представителей демократической общественности”.

Кроме того, власти обещают медицинскую, техническую и информационную поддержку протестующим. Оппозиционерам обещают выделить эфирное время на местном телеканале. В свою очередь, представители правоохранительных органов извинились перед задержанными и пообещали провести проверки.

Власти Гродно утверждают, что все задержанные на акциях протеста отпущены.

Начиная с 9 августа в Гродно проходят одни из самых многочисленных митингов за отставку президента Беларуси Александра Лукашенко. В городе с населением 356 900 человек на улицы регулярно выходили несколько десятков тысяч протестующих.

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