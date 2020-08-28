Власти Ирландии в третий раз с начала пандемии отказались открывать пабы
Foto: Shutterstock

Власти Ирландии в третий раз с начала пандемии продлили запрет на работу пабов из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщает The Guardian.

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Как пишет издание, ранее планировалось, что пабы должны были открыться в стране 31 августа, однако правительство опасается, что это повлечет резкий рост заражений. Речь идет о заведениях, где подают только алкоголь без еды.

Кроме того, в правительстве полагают, что в связи с открытием школ число заболевших может возрасти еще сильнее, а потому не желают подвергать граждан риску.

Отмечается, что кафе и рестораны открылись в Ирландии еще в конце июля. Всего же в стране насчитывается около 7 тыс. пабов, где подают только алкоголь.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли более 800 тыс. человек.

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