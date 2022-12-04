Власти Изюма переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией

Власти освобожденного украинскими войсками Изюма переименовывают 22 улицы и другие топонимы города, названия которых связаны с Россией, написал заместитель главы городской администрации Изюма Владимир Мацокин.
"Вчера состоялось заседание топонимической комиссии. Переименованы двадцать два топонима города... Полная информация - после принятия решения главой военной администрации", - сообщил Мацокин.
Переименовываются, в частности, следующие улицы:
улица Московская - улица Ивана Мазепы;
улица Пушкинская - улица Степана Бандеры;
площадь Революции - площадь Героев Крут;
улица Ломоносова - улица Романа Ратушного;
улица Пролетарская - улица Лондонская;
улица Горького - улица Виталия Смолярова;
улица Тургенева - улица Джохара Дудаева;
улица Суворова - улица Симона Петлюры;
улица Волоха - улица гетмана Полуботка;
улица Камчатская - улица Аляски.