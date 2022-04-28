Власти Киева сообщили об обстреле центра города
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Центр Киева подвергся обстрелам. О двух попаданиях ракет в Шевченковском районе города сообщил мэр Виталий Кличко, пишет Meduza.

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В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в Киеве обстрелян район Лукьяновка.

Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что ракеты попали в два здания, есть пострадавшие. Их число уточняется. "Один объект, один жилой сектор возле объекта. Попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди", — цитирует ведомство "Громадське".

Как отмечает советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, взрывы в Киеве произошли во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

"Еще позавчера он (Гуттериш) сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", — написал Подоляк в твиттере.

Представитель ГСЧС также сообщил об обстрелах "инфраструктурных объектов" в Киевской области. Последствия выясняются.

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