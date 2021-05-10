Власти Кипра смягчили правила въезда для вакцинированных туристов

Власти Кипра обнародовали инструкции для вакцинированных от коронавируса пассажиров. Новые правила вступили в силу с понедельника, 10 мая. Соответствующее распоряжение опубликовано Министерством здравоохранения.

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В частности, от карантина и тестов будут избавлены лица, у которых есть "карта вакцинации из стран Европейского союза, стран Европейской экономической зоны — Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, а также из Швейцарии, Израиля, Великобритании, России, ОАЭ, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады и Кувейта, сообщает ТАСС.

В Минздраве подчеркнули, что "эти пассажиры должны иметь карту прививок [противовирусными препаратами], которые были санкционированы Европейским агентством лекарственных средств — Pfizer — BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, или вакциной "Спутник V", и должны были завершить получение всех необходимых доз".