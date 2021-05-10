Власти Кипра смягчили правила въезда для вакцинированных туристов
Foto: Shutterstock

Власти Кипра обнародовали инструкции для вакцинированных от коронавируса пассажиров. Новые правила вступили в силу с понедельника, 10 мая. Соответствующее распоряжение опубликовано Министерством здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В частности, от карантина и тестов будут избавлены лица, у которых есть "карта вакцинации из стран Европейского союза, стран Европейской экономической зоны — Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, а также из Швейцарии, Израиля, Великобритании, России, ОАЭ, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады и Кувейта, сообщает ТАСС.

В Минздраве подчеркнули, что "эти пассажиры должны иметь карту прививок [противовирусными препаратами], которые были санкционированы Европейским агентством лекарственных средств — Pfizer — BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, или вакциной "Спутник V", и должны были завершить получение всех необходимых доз".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Вакцинация Кипр
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге