Власти Китая хотят чартерами вернуть жителей Уханя из-за границы

По словам представительницы МИД КНР, власти осведомлены о тех трудностях, которые китайцы из провинции Хубэй, оказавшейся в эпицентре эпидемии, испытывают за рубежом.

Управление гражданской авиации КНР организует чартерные спецрейсы в зарубежные страны для возвращения граждан Китая в провинцию Хубэй, крупнейшим городом которой является город Ухань, находящийся в эпицентре эпидемии в связи с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в пятницу, 31 января, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, самолеты будут направлены "в кратчайшие сроки". По ее словам, власти осведомлены о тех практических трудностях, которые жители провинции Хубэй, в первую очередь Уханя, испытывают за рубежом.

Как отмечают эксперты, большое число граждан Китая путешествуют за пределами КНР в связи с отмечавшимся 25 января китайским Новым годом.

Между тем, как передало агентство Xinhua, Государственное управление контроля над лекарственными средствами КНР одобрило новую продукцию для выявления коронавируса нового типа.

Речь идет, в частности, о наборах для тестирования реагентов и о системе секвенирования вируса.

В КНР, по официальным данным на 30 января, число подтвержденных случаев заболевания составляло 9692. Количество находившихся на карантине достигло 15238 человек. Власти сообщали о 213 скончавшихся и 171 излечившихся.