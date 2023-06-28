Власти Литвы: найденные в офисе Пригожина документы свидетельствуют, что он причастен к "информационной атаке" на страну

Обнаруженные в ходе обысков в Санкт-Петербурге документы, фотографии которых опубликовали местными СМИ, подтверждают причастность ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина к информационной атаке на Литву, заявили в Департаменте госбезопасности (ДГБ) страны.

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"В ходе обысков в офисе этой частной военной компании российскими правоохранителями в выходные дни после мятежа ее владельца и главы Евгения Пригожина были обнаружены несколько его паспортов, выданных на чужое имя. Среди документов был паспорт, выданный двойнику Евгения Пригожина, который использовался для организации информационной атаки на Литву в 2020 году", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

Как пишет LRT, в годовом отчете ДГБ и военной разведки Литвы утверждается, в начале 2020 года в Вильнюсе приземлился частный самолет Hawker 800, связанный с Пригожиным. В это же время в страну дважды на рейсовом самолете прилетал человек с российским паспортом, выданный на имя основателя ЧВК "Вагнер" и внешне на него похожий. В документах двойника была та же дата рождения, что и у Пригожина.

По данным литовских спецслужб, 13 февраля 2020 года этот человек ездил из аэропорта к зданию Министерства коммуникаций и транспорта, сделал там фото, а затем улетел обратно в Россию, проведя на территории Литвы всего 5,5 часов. 26 февраля двойник вновь прилетел в Литву, сделал снимки перед Сеймом, Литовским национальным музеем и Великокняжеским дворцом, а на следующий день уехал на поезде в Беларусь.

Впоследствии российские интернет-издания сообщили о том, что Пригожин прилетал в Литву для переговоров с высокопоставленным чиновником из Министерства коммуникаций и транспорта, а также посетил Сейм. В качестве подтверждения в публикациях использовались, как утверждает ДГБ, именно сделанные двойником снимки. Сами сообщения о встрече Пригожина с литовскими официальными лицами власти страны назвали ложными.

"По оценке литовской разведки, документ, найденный в штаб-квартире "Вагнера", подтверждает, что данная информационная атака была осуществлена ​​структурами, подконтрольными Пригожину, нельзя исключать, что и совместно со спецслужбами российского режима", — сообщили в ДГБ.

Как отмечает LRT, атака "не увенчалась успехом", поскольку "ложная информация была опубликована только небольшими бульварными российскими изданиями, она не вызвала резонанса ни в Литве, ни в других странах НАТО и ЕС".