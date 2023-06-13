Власти Литвы разрешили бежавшему из России летчику остаться в стране на время рассмотрения заявки об убежище
Foto: BBC Russian

Военный летчик Дмитрий Мишов, недавно бежавший из России в Литву из-за нежелания участвовать в войне против Украины, сможет легально остаться в балтийской стране и свободно перемещаться по ее территории. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на заявления литовских официальных лиц.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

После того, как Мишов сдался литовским властям в конце прошлой недели, его содержали в специализированном помещении под наблюдением представителей Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы. В течение нескольких дней Департамент миграции изучали предоставленные россиянином документы и проводил необходимые юридические процедуры.

"СОГГ получила решение Департамента миграции, который разрешил ему (Мишову — прим. Delfi) поселиться в выбранном им месте. […] Он покинул помещение пограничников, где находился с пятницы, и теперь наша служба юридически больше не имеет к нему никакого отношения, делом занимается Департамент миграции", — сообщил представитель СОГГ Гедрюс Мишутис. Прошение о предоставлении россиянину убежища в Литве поступило ответственным чиновникам, процедура его рассмотрения займет до шести месяцев.

В ведомстве отметили, что предоставленное право на поселение в Литве и на свободный выбор места жительства подразумевает, что Мишову также дадут возможность свободно передвигаться по территории республики.

В минувший четверг "Русская служба BBC" опубликовала интервью с Мишовым, из которого следовало, что 28 мая он сбежал из России через границу с одной из стран Балтии из-за нежелания участвовать в войне против Украины. По словам пилота, он был помощником командира экипажа вертолета, а позже стал летчиком-оператором боевого вертолета, но непосредственного участия в боевых действиях на территории Украины не принимал. Утверждалось, что в день публикации интервью Мишов сдался миграционным чиновникам в Литве.

Позднее нахождение Мишова на территории Литвы подтвердило МВД страны. Замглавы ведомства Арнольдас Абрамавичюс сообщил, что россиянин обратился в Департамент миграции с просьбой предоставить ему убежище. Чиновник допустил, что прибытие пилота может быть "провокацией" накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в середине июля.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu