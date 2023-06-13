Власти Литвы разрешили бежавшему из России летчику остаться в стране на время рассмотрения заявки об убежище

Военный летчик Дмитрий Мишов, недавно бежавший из России в Литву из-за нежелания участвовать в войне против Украины, сможет легально остаться в балтийской стране и свободно перемещаться по ее территории. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на заявления литовских официальных лиц.

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После того, как Мишов сдался литовским властям в конце прошлой недели, его содержали в специализированном помещении под наблюдением представителей Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы. В течение нескольких дней Департамент миграции изучали предоставленные россиянином документы и проводил необходимые юридические процедуры.

"СОГГ получила решение Департамента миграции, который разрешил ему (Мишову — прим. Delfi) поселиться в выбранном им месте. […] Он покинул помещение пограничников, где находился с пятницы, и теперь наша служба юридически больше не имеет к нему никакого отношения, делом занимается Департамент миграции", — сообщил представитель СОГГ Гедрюс Мишутис. Прошение о предоставлении россиянину убежища в Литве поступило ответственным чиновникам, процедура его рассмотрения займет до шести месяцев.

В ведомстве отметили, что предоставленное право на поселение в Литве и на свободный выбор места жительства подразумевает, что Мишову также дадут возможность свободно передвигаться по территории республики.

В минувший четверг "Русская служба BBC" опубликовала интервью с Мишовым, из которого следовало, что 28 мая он сбежал из России через границу с одной из стран Балтии из-за нежелания участвовать в войне против Украины. По словам пилота, он был помощником командира экипажа вертолета, а позже стал летчиком-оператором боевого вертолета, но непосредственного участия в боевых действиях на территории Украины не принимал. Утверждалось, что в день публикации интервью Мишов сдался миграционным чиновникам в Литве.

Позднее нахождение Мишова на территории Литвы подтвердило МВД страны. Замглавы ведомства Арнольдас Абрамавичюс сообщил, что россиянин обратился в Департамент миграции с просьбой предоставить ему убежище. Чиновник допустил, что прибытие пилота может быть "провокацией" накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в середине июля.