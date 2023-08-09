Власти Литвы временно закроют два КПП на границе с Беларусью на следующей неделе
Foto: PA Images/Scanpix/LETA

Два из шести контрольно-пропускных пунктов на литовско-белорусской границе планируют временно закрыть 15 августа, пишет LRT со ссылкой на проект постановления правительства Литвы.

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Документ подготовило литовское министерство транспорта. Из текста следует, что ограничения затронут КПП в Шумскасе (севернее трассы между Вильнюсом и Минском) и в Тверячюсе на востоке страны, ближе к Даугавпилсу.

Причиной такого решения в проекте постановления названы "геополитические обстоятельства" и желание "снизить угрозы". Временное закрытие двух пунктов пропуска в свете передислокации части наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь ранее поддержал глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев.

Транспортные потоки планируют перенаправить на КПП в Мядининкай, на шоссе между столицами Литвы и Беларуси. Как отмечают литовские власти, этот пропускной пункт оснащен лучше остальных и располагает, в отличие от них, системой рентген-контроля.

Окончательное решение должно принять правительство. Для утверждения проекта постановления министры, вероятно, соберутся в субботу.

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