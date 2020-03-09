Власти Москвы: нарушившим режим самоизоляции может грозить до пяти лет колонии

На сайте департамента здравоохранения Москвы опубликовали ответы на вопросы о коронавирусе. Там указано, что за нарушение режима самоизоляции, который нужно соблюдать после возвращения из стран со вспышкой коронавируса, может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, пишет портал телеканала "Дождь".

Ответственность предусмотрена по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что соблюдение режима самоизоляции контролируется с помощью системы видеонаблюдения.

5 марта мэрия Москвы ввела в городе режим повышенной готовности из-за коронавируса и обязала всех, кто вернулся из Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии и Испании, обеспечить себе карантин на 14 дней.

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло десяти — за сутки 6 марта обнаружили шесть новых случаев.