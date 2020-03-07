Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".

"Я официально объявил чрезвычайную ситуацию, что дает нам определенные полномочия", — сказал Куомо.

По его словам, это позволит ускорить закупки и найм специалистов. При этом он считает угрозу для населения низкой.

По последним данным, в Нью-Йорке 76 человек заразились коронавирусом. Десять из них госпитализированыю

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.