Власти Польши дополнительно укрепят восточную границу из-за переезда ЧВК "Вагнер" в Беларусь
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Польша укрепит восточную границу после того, как стало известно о появлении в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил вице-премьер страны Ярослав Качиньский по итогам заседания Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

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"По имеющимся данным, там около 8 тысяч солдат. Это представляет угрозу для Украины и потенциально для Литвы и нас. Это может означать новую фазу гибридной войны, фазу гораздо более сложную, чем та, с которой мы имели дело до сих пор. Поэтому были приняты решения, касающиеся усиления нашей обороноспособности на границе", — заявил Качиньский.

Он подчеркнул, что среди запланированных мер как увеличение расположенных у границы сил, так и строительство "разного рода заграждений и укреплений". По словам польского вице-премьера, уверенности в грядущем нападении нет, но "политика безопасности по своей природе ориентирована на наихудшие сценарии".

Ранее президент Анджей Дуда назвал переезд ЧВК "Вагнер" в Беларусь "негативным сигналом" для Польши.

Накануне появились спутниковые снимки, свидетельствующие, что в Могилевской области на территории военной части началось строительство нового лагеря. Предположительно, там разместятся уехавшие в Беларусь после неудачной попытки мятежа наемники ЧВК "Вагнер".

Чем именно вагнеровцы будут заниматься в Беларуси, достоверно неизвестно. Александр Лукашенко заявлял, что переданное Москвой тактическое ядерное оружие они "охранять не будут".

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