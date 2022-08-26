Власти РФ разрабатывают закон о въезде, пребывании и выезде иностранцев

Как сегодня сообщил зампред Совета безопасности и экс-президент РФ Дмитрий Медведев, одной из причин начать эту работу стала изменившаяся международная обстановка. Уже в следующем месяце Совет безопасности будет обсуждать вопросы пересечения границ на тематическом заседании.

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В Росси идет разработка законопроекта, определяющего правила въезда, нахождения на территории РФ и выезда иностранцев. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", — сообщил Медведев. Он также подчеркнул, что речь идёт о необходимости "купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой".

"Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду", — отметил зампред Совбеза РФ.

О том, какие именно изменения произойдут в российском законодательстве, не сообщается. По словам Медведева, в сентябре пройдет большое заседание Совета безопасности, посвященное вопросам миграции.