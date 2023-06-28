Власти РФ впервые признали потери из-за рейда "диверсантов" в Белгородскую область в начале июня: погибли 14 человек

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что во время рейда "псевдорусских террористических организаций" в Белгородскую область в начале июня погибли не менее 14 военнослужащих из Псковской области. Об этом Ведерников сообщил в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.

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"Похороны проходили на прошлой и на этой неделе. К сожалению, это не последние траурные мероприятия. На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни. […] Некоторые наши бойцы тогда попали в плен, нам известно о десяти", — сказал Ведерников. По его словам, троих военных вернули из плена.

Михаил Ведерников стал первым представителем российских властей, который сообщил о потерях, понесенных во время рейда проукраинских подразделений в Белгородскую область.

Вооруженные формирования "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", воюющие на стороне Украины, утверждают, что регулярно проводят рейды в Белгородскую область. В начале июня они объявили, что провели новый рейд и взяли под свой контроль село Новая Таволжанка в Шебекинском районе. 5 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что представители властей "не могут войти" в Новую Таволжанку, но уже на следующий день заявил, что "противника на территории области нет" (представители "Русского добровольческого корпуса" это отрицали).