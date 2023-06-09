Власти Санкт-Петербурга сдадут в аренду здания генконсульств Латвии и Литвы
Foto: Shutterstock

Правительство Санкт-Петербурга начало поиск новых арендаторов для зданий закрывшихся диппредставительств Латвии и Литвы, а также резиденции генконсульства США. Об этом сообщает газета "Деловой Петербург" со ссылкой на данные официального портала "Торги", через который ведутся сделки с российским государственным имуществом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сейчас недвижимость находится в собственности Санкт-Петербурга и закреплена за городским предприятием "Инпредсервис", которое занимается работой с дипломатами. Снять здания в аренду можно будет на три года, при этом "договор может быть расторгнут по инициативе арендодателя в бесспорном и одностороннем порядке в случае возникновения потребности в использовании объекта для размещения иностранных консульских учреждений".

Бывшее здание генконсульства Литвы в Центральном районе города можно будет снять за 1,35 млн рублей (15,2 тыс. евро) в месяц. Аренда помещений на Васильевском острове, в которых ранее работали латвийские дипломаты, обойдется дешевле — 1,1 млн рублей (12,4 тыс. евро). Итоговая стоимость определится по итогам аукционов.

Опрошенные "Деловым Петербургом" эксперты по недвижимости назвали предложенную городскими властями цену завышенной. Другой недостаток для потенциальных арендаторов — возможность одностороннего разрыва договора о сдаче помещений со стороны петербургских властей.

Член Ассоциации российских дипломатов Олег Давтян в комментарии изданию отметил, что ждать возврата дипломатов из стран Балтии и США можно долго, но здания не должны простаивать. Более того, если генконсульства откроются вновь, объем работы вернувшихся дипломатов может измениться и предыдущие помещения могут им не подойти — в таком случае петербургские власти подберут для них новое помещение.

Латвия закрыла генконсульство в Санкт-Петербурге в мае 2022 года. Разрешение на работу в городе дипломатического представительства Литвы было отозвано российскими властями месяцем ранее. В отношении консульства США аналогичное решение было принято еще в 2018 году.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā