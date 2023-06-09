Власти Санкт-Петербурга сдадут в аренду здания генконсульств Латвии и Литвы

Правительство Санкт-Петербурга начало поиск новых арендаторов для зданий закрывшихся диппредставительств Латвии и Литвы, а также резиденции генконсульства США. Об этом сообщает газета "Деловой Петербург" со ссылкой на данные официального портала "Торги", через который ведутся сделки с российским государственным имуществом.

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Сейчас недвижимость находится в собственности Санкт-Петербурга и закреплена за городским предприятием "Инпредсервис", которое занимается работой с дипломатами. Снять здания в аренду можно будет на три года, при этом "договор может быть расторгнут по инициативе арендодателя в бесспорном и одностороннем порядке в случае возникновения потребности в использовании объекта для размещения иностранных консульских учреждений".

Бывшее здание генконсульства Литвы в Центральном районе города можно будет снять за 1,35 млн рублей (15,2 тыс. евро) в месяц. Аренда помещений на Васильевском острове, в которых ранее работали латвийские дипломаты, обойдется дешевле — 1,1 млн рублей (12,4 тыс. евро). Итоговая стоимость определится по итогам аукционов.

Опрошенные "Деловым Петербургом" эксперты по недвижимости назвали предложенную городскими властями цену завышенной. Другой недостаток для потенциальных арендаторов — возможность одностороннего разрыва договора о сдаче помещений со стороны петербургских властей.

Член Ассоциации российских дипломатов Олег Давтян в комментарии изданию отметил, что ждать возврата дипломатов из стран Балтии и США можно долго, но здания не должны простаивать. Более того, если генконсульства откроются вновь, объем работы вернувшихся дипломатов может измениться и предыдущие помещения могут им не подойти — в таком случае петербургские власти подберут для них новое помещение.

Латвия закрыла генконсульство в Санкт-Петербурге в мае 2022 года. Разрешение на работу в городе дипломатического представительства Литвы было отозвано российскими властями месяцем ранее. В отношении консульства США аналогичное решение было принято еще в 2018 году.