Власти Швеции повысили уровень террористической угрозы в стране

Уровень террористической угрозы в Швеции повышен с 3-го до 4-го по пятибалльной шкале, сообщает телеканал SVT со ссылкой на заявление главы Полиции безопасности Шарлотты фон Эссен.

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"Оценка, которая легла в основу решения, заключается в том, что мы находимся в ухудшающейся ситуации с безопасностью в отношении угроз против Швеции. Решение о повышении уровня террористической угрозы вызвано не единичным инцидентом", — заявила фон Эссен на пресс-конференции в Стокгольме.

Среди факторов, повлиявших на повышение уровня угрозы, глава Полиции безопасности назвала продолжающуюся агрессию России против Украины, а также организованную РФ масштабную кампанию по дезинформации в связи со вступлением королевства в НАТО. Также летом в Швеции прошли несколько акций, в ходе которых был сожжен Коран — это вызвало протесты со стороны мусульманских стран, участники которых призывали к "мести".

На пресс-конференции фон Эссен отметила, что действие режима повышенной опасности может продолжаться достаточно долго. Она также призвала граждан "жить как обычно", но обращать особое внимание на потребляемую ими информацию. "Критично относитесь к источникам", — подчеркнула чиновница.

Полиция безопасности Швеции определяет уровень террористической угрозы в стране по пятибалльной системе. До сегодняшнего дня действовал третий уровень — это означало, что вероятность совершения атак существует, но не является высокой. Переход на четвертый уровень ведомство осуществляет, когда выявляет конкретную угрозу для жителей страны.

Власти подняли уровень террористической опасности в Швеции впервые с 2016 года.