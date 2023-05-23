Власти сообщили о смерти пенсионерки во время эвакуации, объявленной из-за нападения "диверсантов" на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время эвакуации, объявленной в населенных пунктах Грайвороновского округа из-за нападения "диверсантов", умерла местная жительница 1941 года рождения.

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"Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой", — написал Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что выражает самые искренние соболезнования близким покойной, и пообещав оказать ее родственникам всю необходимую помощь.

Также Гладков сообщил, что, по состоянию на утро 23 мая, "продолжается зачистка территории" силами Минобороны РФ и местных силовых структур. Эвакуировавшимся жителям, подчеркнул он, пока не стоит возвращаться домой. "Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно", — написал Гладков.

Помимо этого глава Белгородской области рассказал, что, по имеющимся данным, "в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей". Позднее губернатор уточнил, что речь идет о семейной паре из Глотово, они доставлены в городскую больницу. "У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести", — сообщил Гладков.