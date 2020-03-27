Власти США предъявили Мадуро обвинения в причастности к наркотерроризму

Власти Соединенных Штатов предъявили обвинение в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также ряду других представителей властей страны. Об этом заявил в четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр.

Власти Соединенных Штатов предъявили обвинение в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также ряду других представителей властей страны. Об этом заявил в четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр.

"Министерство юстиции объявляет о предъявлении новых обвинений… четырем ответчикам, в том числе Николасу Мадуро, а также нынешнему главе Конституционной ассамблеи Венесуэлы, бывшему главе военной разведки и бывшему высокопоставленному генералу за их причастность к наркотерроризму", — сказал он.

Как уточняется в распространенном заявлении Минюста, помимо Мадуро речь идет о председателе Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, бывшем главе военной разведки Венесуэлы (2004-2008) Уго Карвахале, генерал-майоре венесуэльской армии Кливере Антонио Алькала Кордонесе и еще 11 действующих и бывших представителей руководства Венесуэлы.

"В дополнение к этому новые обвинения в коррупции предъявлены двум высокопоставленным представителям руководства режима. Кроме того, <…> сегодня утром были предъявлены обвинения в отмывании денег председателю Верховного суда Венесуэлы [Майкелю Морено]. Также сегодня утром <…> было предъявлено обвинение в причастности к обороту наркотиков министру обороны [Владимиру Падрино Лопесу]", — сообщил Барр.

Также обвиняемым стал вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами.

В обвинении, выдвинутом в отношении Николаса Мадуро, председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, бывшего главы военной разведки страны Уго Карвахаля, отставного генерал-майор Кливера Антонио Алькала Кордонеса, говорится о наличии сговора и контактах с крайне опасной террористической организацией, известной как "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Кроме того, по версии следователей, обвиняемые причастны к попыткам "наводнить Соединенные Штаты кокаином". Причем наркотики использовались в качестве "оружия" против США, с целью "подорвать здоровье и благополучие американской нации". Фигурантам, включая Мадуро, грозит пожизненный срок лишения свободы, передает ТАСС.

По делу обвиняемыми также проходят бывшие лидеры леворадикальной группировки РВСК Лусиано Марина Аранго, более известный под псевдонимом Иван Маркес, и Сеуксис Паусиас Эрнандес Соларте, он же Хесус Сантрич.

Обвинения состоят из четырех пунктов. Фигурантам инкриминируют "участие в наркотеррористическом сговоре", сговор с целью ввоза на территорию США кокаина, "ношение и использование автоматического огнестрельного оружия", другого оружия или взрывных устройств в рамках этой деятельности, а также сговор с целью использования этого оружия.

По утверждению министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра, "в течение более чем 20 лет Мадуро, ряд его занимающих высокие посты коллег, как предполагается, вступали в сговор с РВСК, в результате чего тонны кокаина" попали в Венесуэлу, а затем были переправлены в США через Карибский регион и Центральную Америку (в частности, Гондурас). В 2004 году через Венесуэлу в США было доставлено не менее 250 тонн кокаина как по морю, так и по воздуху. Аналогичные объемы наркотрафика сохранялись и в другие периоды.

По данным Госдепа США, только в 2010 году в воздушное пространство Гондураса незаконно вошли около 75 летательных аппаратов с наркотиками. Безопасность полетов наркомафии гарантировал министр обороны Падрино Лопес, получавший за это взятки. В других же случаях он отдавал приказы венесуэльским военным сбивать или принудительно сажать самолеты, перевозившие наркотики.

Согласно выводам спецслужб США, Мадуро, Кабельо, Карвахаль и Кордонес "по меньшей мере с 1999 года" действовали в качестве "лидеров и управляющих" крупнейшего венесуэльского наркокартеля "Лос Солес" ("картель солнц", его название происходит от изображений солнца на униформе венесуэльских военачальников). Морено же инкриминируется отмывание денежных средств. Минюст США заявляет, к примеру, что Морено санкционировал "захват и продажу завода [американской автомобилестроительной компании] General Motors оценочной стоимостью 100 млн долларов в обмен на получение лично процента от этой процедуры".

Все эти преступления стали возможны благодаря тому, что Мадуро и его сообщники коррумпировали венесуэльские государственные органы ( в том числе армию, спецслужбы, суд), чем обеспечили наркомафии политическое и военное прикрытие.

"За последнее десятилетие коррумпированные венесуэльские правительственные чиновники систематически грабили Венесуэлу на миллиарды долларов", — заявила американский прокурор Ариана Фахардо Оршан. Для отмывания денег коррупционеры использовали банки Южной Флориды, а также заключали там сделки по покупке недвижимости. В настоящий момент в рамках расследования в Южной Флориде изъято незаконно нажитое имущество и ценности на 450 миллионов долларов.

"Эти чиновники неоднократно и сознательно предавали народ Венесуэлы, вступая в сговор с наркоторговцами и указанными иностранными террористическими организациями, такими как РВСК, ради личной выгоды, — сказал исполняющий обязанности руководителя Управления по борьбе с наркотиками Уттам Диллон. — Сегодняшние действия дают четкий сигнал коррупционерам повсюду, что никто не находится ни выше закона, ни вне досягаемости американских правоохранительных органов. Министерство юстиции и Управление по контролю за оборотом наркотиков продолжат защищать американский народ от безжалостных наркоторговцев — независимо от того, кто они и где они живут ".

Параллельно Госдепартамент США назначил денежные вознаграждения в размере от 5 млн долларов до 15 млн долларов за информацию, позволяющую арестовать фигурантов дела, в том числе Мадуро, и поможет признать их виновными. Барр предупредил, что американские власти изучат "все варианты" задержания обвиняемых. Он, впрочем, заверил, что правительство США не пытается вести дело к тому, чтобы с Мадуро расправились за назначенное американцами вознаграждение.

"Мы хотим их поймать, чтобы они предстали перед правосудием в США", — сказал Барр, отвечая на вопрос о том, ставят ли власти США своей целью взять подозреваемых любой ценой — "живыми или мертвыми".

Американская печать охарактеризовала нынешние решения администрации США, касающиеся Венесуэлы, как практически не имеющие прецедентов в истории межгосударственных отношений.

Власти Соединенных Штатов изучат все возможности для задержания Мадуро, а также других представителей властей республики, заявил Барр. "Мы ожидаем, что в конечном счете эти обвиняемые окажутся под стражей. Мы собираемся изучить все варианты для [их] заключения под стражу", — сказал он.

Генпрокурор отметил, что некоторые из обвиняемых совершают поездки, что "может предоставить возможность" для их задержания.

"Надеюсь, жители Венесуэлы увидят, что происходит, и в конечном счете восстановят контроль над своей страной. <…> Как я уже сказал, есть множество вариантов для их преследования. <…> Однако я надеюсь, что жители Венесуэлы вскоре окажутся в таком положении, что смогут выдать этих людей нам", — добавил глава американского Минюста.