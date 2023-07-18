Власти США сообщили, что российский Су-35 "небезопасно" перехватил американский самолет-разведчик в Сирии

В США раскритиковали опасный перехват американского самолета-разведчика в Сирии российским истребителем Су-35. Действия российского пилота поставили под угрозу жизни четырех членов американского экипажа, сообщило во вторник, 18 июля, агентство Associated Press со ссылкой на чиновников США, попросивших не называть их имен.

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По словам собеседников агентства, 16 июля российский истребитель Су-35 пролетел очень близко к американскому разведывательному самолету МС-12, вынудив его пройти через турбулентный след. Перехват помешал американскому экипажу безопасно управлять самолетом, указали источники. Они назвали случившееся "новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей".

Насколько близко подлетел российский истребитель, чиновники не уточнили. В тот же день замруководителя российского центра по примирению сторон в Сирии Олег Гуринов сообщал, что самолеты возглавляемой США коалиции, включая МС-12W, трижды нарушили воздушное пространство Сирии.

Растущая активность России в небе над Сирией

Как отмечает AP, российские истребители в последние недели уже не раз преследовали американские беспилотники MQ-9 Reapers, но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку поставил под угрозу жизни американцев.

Высокопоставленный представитель Пентагона рассказал агентству, что США рассматривают несколько вариантов противодействия растущей российской активности в небе над Сирией, которая, как утверждается, осложнила попытки американских военных нанести удар по лидеру группировки "Исламское государство" в начале июля.

Собеседник AP отказался сообщить какие-либо детали, отметив лишь, что США продолжат вылеты в западную часть Сирии с миссиями по борьбе с ИГ. Агентство связывает усилившуюся с марта российскую военную активность с ростом сотрудничества между Москвой, Тегераном и Дамаском с целью заставить США покинуть Сирию.

"Непрофессиональные перехваты"

С 6 июля военные США обвиняют российских пилотов в непрофессиональных перехватах американских беспилотников, выполняющих миссии в Сирии. Один из таких перехватов, как сообщалось, произошел над американским гарнизоном. По сведениям AP, российские истребители несколько раз пролетали в опасной близости к MQ-9 Reapers, временами вынуждая эти беспилотники уклоняться от столкновения.

В марте над Черным морем потерпел крушение американский военный дрон MQ-9 Reaper. По версии американской стороны, он был сбит российским истребителем Су-27. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился "в результате резкого маневрирования".