Власти Турции сообщили о минимум 14 погибших в результате землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Элязыг на востоке Турции. По данным властей, в результате землетрясения разрушены либо повреждены несколько строений.

В Турции в результате землетрясения магнитудой 6,8 в провинции Элязыг на востоке страны погибли как минимум 14 человек. Кроме того, разрушены либо повреждены несколько зданий. Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,75 километра. Толчки ощущались и в прилегающих к Элязыгу провинциях Турции, и на севере Сирии.

В Турции постоянно происходят сильные землетрясения, так как страна расположена на нескольких сейсмических плитах. Так, 17 августа 1999 года в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Измите, Стамбуле и других местах погибли более 17000 человек, напоминает агентство AFP.