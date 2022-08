Власти Украины — о сегодняшнем докладе Amnesty International

В опубликованном сегодня докладе правозащитная организация утверждает, что служащие ВСУ "создают базы" в жилых районах, в том числе в школах и больницах, и тем самым ставят под угрозу жизни мирных граждан. При этом подобная практика "никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки", подчеркнули в Amnesty International.

Amnesty International собирала данные для доклада с апреля по июль в Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях. Правозащитники выяснили, что украинские силы наносили удары из жилых районов, а также находились в гражданских объектах в 19 городах и селах этих областей. "Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", — считает Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

При этом организация резко осудила неизбирательные атаки российских военных по гражданским целям, назвав их "военными преступлениями", а поведение ВСУ, по мнению правозащитников, нисколько не оправдывает такие удары. Amnesty International отдельно отметила, что в нескольких случаях войска РФ обстреливали мирные объекты, в которых не было представителей ВСУ.

Ранее организация неоднократно публиковала свидетельства преступлений российских военных в Буче, Мариуполе, Харькове и других городах, а также призывала Кремль прекратить преследование противников войны в России.

Such tactics violate international humanitarian law and endanger civilians, as they turn civilian objects into military targets 👇https://t.co/EysZtcqqci