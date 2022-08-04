Власти Украины — о сегодняшнем докладе Amnesty International

В опубликованном сегодня докладе правозащитная организация утверждает, что служащие ВСУ "создают базы" в жилых районах, в том числе в школах и больницах, и тем самым ставят под угрозу жизни мирных граждан. При этом подобная практика "никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки", подчеркнули в Amnesty International.

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Amnesty International собирала данные для доклада с апреля по июль в Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях. Правозащитники выяснили, что украинские силы наносили удары из жилых районов, а также находились в гражданских объектах в 19 городах и селах этих областей. "Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", — считает Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

При этом организация резко осудила неизбирательные атаки российских военных по гражданским целям, назвав их "военными преступлениями", а поведение ВСУ, по мнению правозащитников, нисколько не оправдывает такие удары. Amnesty International отдельно отметила, что в нескольких случаях войска РФ обстреливали мирные объекты, в которых не было представителей ВСУ.

Ранее организация неоднократно публиковала свидетельства преступлений российских военных в Буче, Мариуполе, Харькове и других городах, а также призывала Кремль прекратить преследование противников войны в России.

Such tactics violate international humanitarian law and endanger civilians, as they turn civilian objects into military targets 👇https://t.co/EysZtcqqci — Amnesty International (@amnesty) August 4, 2022

Доклад правозащитников встретил резкую критику со стороны украинских официальных лиц.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Amnesty International "участвует в дезинформационной и пропагандистской кампании". По его мнению, ее организовала Россия с целью "дискредитировать ВСУ в глазах Запада и нарушить цепочки поставок оружия, используя сеть агентов влияния".

В комментарии для издания "Медуза" Подоляк отметил, что "Украина четко придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права". Он также напомнил, что украинские власти начали обязательную эвакуацию жителей Донбасса. Подоляк добавил, что Россия "игнорирует любые правила и законы" и обстреливает жилые кварталы за 500 километров от фронта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал доклад правозащитников на своей странице в Facebook. Глава украинского МИД считает, что исследование создает "фальшивый баланс между жертвой и преступником". "Пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем является сегодняшняя Россия", — заявил Кулеба.

Глава украинского военного ведомства Алексей Резников обвинил Amnesty International в "потери адекватности" и "уничтожении собственного авторитета". "Любые попытки подвергнуть сомнению право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям России как государства-террориста — это извращение, в какие бы правовые конструкции его бы не маскировали", — написал министр обороны в Facebook.