Власти Украины смягчили ограничения на выезд из страны мужчин призывного возраста
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Правительство Украины смягчило ограничения на выезд из страны для мужчин призывного возраста. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров, пишет Новая газета. Европа.

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Теперь за рубеж смогут выезжать дальнобойщики, железнодорожники, водители, которые перевозят медицинские грузы и гуманитарную помощь.

Кроме того, за границу выпустят спортсменов и тренеров, которые участвуют в международных соревнованиях или готовятся к ним.

На следующий день после вторжения России в Украины Киев запретил мужчинам призывного возраста — от 18 до 60 лет — покидать страну. За день до этого президент Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.

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