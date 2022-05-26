Власти Украины смягчили ограничения на выезд из страны мужчин призывного возраста

Правительство Украины смягчило ограничения на выезд из страны для мужчин призывного возраста. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров, пишет Новая газета. Европа.

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Теперь за рубеж смогут выезжать дальнобойщики, железнодорожники, водители, которые перевозят медицинские грузы и гуманитарную помощь.

Кроме того, за границу выпустят спортсменов и тренеров, которые участвуют в международных соревнованиях или готовятся к ним.

На следующий день после вторжения России в Украины Киев запретил мужчинам призывного возраста — от 18 до 60 лет — покидать страну. За день до этого президент Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.