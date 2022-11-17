Власти Украины сообщили о новых российских ударах. В Одессе и Днепре произошли взрывы

Российские военные нанесли новые ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщают представители украинских властей.

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Утром 17 ноября был нанесен массированный удар по объекту инфраструктуры Одесской области, сообщил глава обладминистрации Максим Марченко. Также взрыв произошел в самой Одессе, пишет местное издание "Думская". В нескольких домах выбило стекла.

В городе Днепр произошли четыре взрыва, пишет украинский журналист Анатолий Шарий. По данным замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате обстрела Днепра есть "несколько попаданий в два инфраструктурных объекта". По предварительным данным, пострадал один человек.

Взрывы также были слышны утром в Киеве. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что в регионе работает система ПВО.

Воздушная тревога была объявлена утром 17 ноября по всей территории Украины.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.