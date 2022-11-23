Власти Украины сообщили об обстреле больницы в Запорожской области. Погиб младенец

В ночь на 23 ноября в городе Вольнянск Запорожской области под российский обстрел попало родильное отделение местной больницы. В результате погиб ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух.

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"Горе переполняет наши сердца — убит младенец, который только что появился на белый свет", — говорится в сообщении руководителя региона.

Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в момент обстрела в родильном отделении находились женщина и ее новорожденный ребенок, а также врач. Медика и женщину спасателям удалось вытащить из-под завалов живыми.

Работы на месте обстрела продолжаются.

За последнюю неделю Вольнянск, который находится на подконтрольной Украине части Запорожской области, попадал под обстрелы как минимум дважды. При ударах 17 ноября одна из ракет разрушила двухэтажный жилой дом. Погибли, по последним данным, 10 человек, в том числе трое детей.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.