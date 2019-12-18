Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

С 1 марта украинцы смогут пересекать границу с Россией только по загранпаспортам. Внутренним паспортом или свидетельством о рождении можно будет пользоваться при въезде на Украину из России

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам. Соответствующее решение приняло украинское правительство, написал в своем Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам премьера, информация с загранпаспортов будет считываться специальными приборами, что должно уменьшить время прохождения погранконтроля.

При въезде на Украину с территории России украинцам будет достаточно внутреннего паспорта или свидетельства о рождении, добавил Гончарук.

О том, что кабмин намерен лишить украинцев права пересекать границу с Россией по внутренним паспортам, 5 декабря сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Проект постановления правительства предусматривает приостановку действий положений соглашений с Россией в период 1997 и 2011 годов об условиях безвизовых поездок, пояснял чиновник.

По словам представителя МИДа, упрощенный порядок въезда не соответствует "угрозам национальной безопасности страны в условиях вооруженной агрессии со стороны России".

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", по состоянию на июнь 2017 года загранпаспортов не было у 66% украинцев, принявших участие в исследовании. Как сообщила в июне 2019 года Государственная миграционная служба Украины, за два года действия безвизового режима с ЕС биометрические загранпаспорта получили около 9 млн граждан.

В Москве считают, что инициатива украинского правительства осложнит жизнь гражданам, которые зарабатывают в России. По словам члена Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, такое решение Киева говорит о желании перенаправить трудовых мигрантов в Европу.