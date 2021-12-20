Власти Украины заподозрили экс-президента Порошенко в госизмене из-за поставок угля из Донбасса

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко по подозрению в госизмене. Он обвиняется в том, что в конце 2014 — начале 2015 гг., поддерживая российские интересы, осуществлял незаконные поставки угля из районов Донбасса, занятых пророссийскими сепаратистами.

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По информации Государственного бюро расследований (ГБР), Порошенко, ныне депутату Верховной Рады, направлено уведомление о начавшемся против него расследовании.

В уведомлении также присутствуют формулировки о "содействии террористическим организациям ДНР и ЛНР" и "финансировании терроризма".

"Пятый Президент Украины подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, он способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Засунули в калитку

Как рассказали адвокаты экс-президента, документ о начале расследования засунули в калитку у его дома. Они считают подобные действия следователей незаконными и намерены их обжаловать..

"Два часа назад в дом Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они этого не знали), и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестке на допрос на 23 декабря", — написал на своей странице в "Фейсбуке" адвокат Илья Новиков.

Он обнародовал фото документа, где говорится о ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

По данным УНИАН, 17 декабря следователи ГБР уже пытались вручить Петру Порошенко повестку на допрос у здания Верховной Рады, однако он отказался взять ее, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

В настоящий момент Порошенко находится за пределами Украины, однако, как утверждают в возглавляемой им партии "Европейская солидарность", он не бежал, а отправился в Турцию и Польшу на запланированные ранее встречи и обязательно вернется в страну.

Угольная схема

По версии прокуратуры, после оккупации части Донецкой и Луганской областей российскими наемниками Украина столкнулась с необходимостью закупать уголь на мировых рынках, в частности, в ЮАР. Однако Россия, не желая допустить энергетической независимости Украины, задействовала рычаги в высших кругах украинской власти для срыва контрактов с ЮАР.

Среди тех, кто помог тогда России осуществить свой план, украинская прокуратура называет Петра Порошенко и высокопоставленного политика Виктора Медведчука. Дело об угольных поставках против последнего было возбуждено еще в начале октября этого года.

СБУ обнародовала аудиозаписи, где люди с голосами, похожими на голоса Виктора Медведчука и замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака, обсуждают подписание угольных контрактов. Голос, похожий на Медведчука, неоднократно упоминает фамилию Петра Порошенко.

Медведчук отвергал все обвинения в финансировании терроризма, которые выдвигает ему и его соратникам власть.

Глава аппарата партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов на брифинге в понедельник факт поставок из оккупированных районов не опроверг, но заявил, что никакого отношения к госизмене это не имело.

"Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов", — заявил он (цитата по УНИАН).

Это далеко не первое дело против Петра Порошенко. Фамилия пятого президента Украины фигурировала в десятках уголовных производств, которые были открыты после прихода к власти команды Владимира Зеленского.

По словам Турчинова, новое дело против Порошенко, инициированное украинской властью, закончится ничем, как и все предыдущие.

"Власть при Зеленском копирует Януковича и его режим в борьбе с оппонентами. В результате они скопируют не только процессы, но и финал того режима", — добавил Турчинов.