Власти Украины заявили, что из-за российского удара по железнодорожной станции в Днепропетровской области погибли 25 человек

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По меньшей мере 15 человек погибли и еще около 50 получили ранения в результате российского ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Об этом, выступая по видеосвязи в Совбезе ООН, вчера вечером заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Четыре пассажирских вагона горят… Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться. Так мы живем каждый день. Так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН", — сказал президент.

По уточненным данным на 9:00 25 августа, из-за обстрела железнодорожной станции и жилого сектора в Чаплино погибли 25 человек, пострадал 31 человек. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Среди погибших — двое детей шести и 11 лет, заявил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.