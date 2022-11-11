Власти Украины заявили, что ВСУ освободили почти всю Николаевскую область
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ВСУ освободили всю территорию Николаевской области Украины, кроме Кинбурнской косы — там еще находятся российские военные. Об этом сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

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"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", — написал Ким в своем телеграм-канале.

Глава Николаевской областной администрации отметил, что водовод из Днепра находится под контролем ВСУ, но его еще предстоит разминировать. По словам Кима, в ближайшее время станут известны сроки восстановления питьевой воды в Николаеве.

Как утверждали журналисты "Би-би-си", в апреле российские войска намеренно разрушили трубопровод, ведущий в Николаев. С тех пор жители города остаются без чистой питьевой воды.

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