Власти Великобритании объявили об отмене всех ковидных ограничений на въезд в страну

Великобритания отменит все оставшиеся коронавирусные ограничения на въезд в страну, начиная с 4 утра по местному времени 18 марта. Об этом в твиттере сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, пишет "Медуза".

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С этого времени будет отменено обязательное тестирование на ковид всех прибывающих в Великобританию. Кроме того, путешественникам не нужно будет заполнять анкету Passenger Locator Form.

Такие изменения, по словам министра, стали возможны благодаря широкому применению вакцин от коронавируса.

В конце января в Англии отменили большинство коронавирусных ограничений, в том числе обязательное использование масок в общественных местах. Также в стране отказались от ковид-паспортов, необходимых для посещения ночных клубов, концертов и массовых мероприятий.