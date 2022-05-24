Власти Венгрии ввели чрезвычайное положение из-за войны в Украине

В Венгрии с завтрашнего дня вводится чрезвычайное положение из-за войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает Новая газета. Европа.

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По словам политика, война в соседней стране — это постоянная угроза для Венгрии. "Последние события ставят под угрозу нашу физическую безопасность и угрожают энергетической и финансовой безопасности экономики и жителей", — сказал он.

Премьер-министр объяснил, что правительству нужно пространство для маневра, чтобы оперативно реагировать на новые вызовы, появившиеся после начала войны в Украине и введения санкций против России.

У Венгрии с Украиной есть общая граница на северо-востоке, ее общая протяженность — 137 километров.