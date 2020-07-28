Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса

Вьетнамские власти утверждают, что в городе Дананге выявили новый тип коронавируса, более заразный, чем прежде. Город закрывается для туристов, в нем вновь вводятся дополнительные меры безопасности

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Во вьетнамском Дананге — крупном городе и одном из главных курортов страны — зафиксирована локальная вспышка коронавируса. Речь идет о распространении нового, более заразного типа коронавируса SARS-CoV-2, говорится в сообщении на правительственном портале.

В связи с распространением коронавируса, сообщает Reuters, из Дананга было решено эвакуировать туристов. Всего эвакуации подлежат порядка 80 тыс. человек. Въезд во Вьетнам иностранных туристов запрещен с весны, поэтому в основном в городе сейчас находятся туристы из других регионов Вьетнама. Их будут вывозить в родные регионы специальными авиарейсами, и после прибытия они должны пройти двухнедельный карантин и сообщить о состоянии своего здоровья властям.

За последние сутки в Дананге и его окрестностях было выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Это достаточно большое число для страны, в которой с начала эпидемии, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено лишь 420 случаев заражения. Как отмечает The Guardian, вспышка в Дананге — это первый зафиксированный случай распространения вируса в городе с апреля.

Из четырех зараженных двое находятся в тяжелом состоянии, и им требуются аппараты искусственной вентиляции легких.

В Дананге вновь вводится режим социального дистанцирования. В городе отменяются все спортивные, культурные и религиозные мероприятия. Жителям города запрещено собираться в общественных местах группами более 30 человек.

Вьетнамские власти связывают вспышку коронавируса с тремя больницами в Дананге, где могли произойти контакты с зараженным. По данным The Guardian, все эти три больницы посетил 57-летний мужчина, госпитализированный 20 июля с кашлем и высокой температурой.

Первые случаи заражения коронавирусом во Вьетнаме были выявлены еще в январе. После этого власти приняли немедленные меры, включавшие отмену занятий в школах, введение социального дистанцирования, закрытие границ и самоизоляцию. В результате распространение коронавируса удалось сдержать.

Вирусологи не исключали вероятность мутации коронавируса, связанной с ростом его заразности. В середине июня об этом говорил академик РАН профессор Михаил Пальцев. "Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, которая лежит в основе Covid-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными и появятся более агрессивные формы", — объяснял Пальцев.

В июне ученые из Новосибирска создали математическую модель, подтвердившую, что мутации усиливают заразность коронавируса. В частности, увеличивается его способность проникать в здоровые клетки, что приводит к повышению заразности в 2,5–8 раз.

12 июля профессор Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга, сообщил, что из-за мутации заразность коронавируса уже выросла примерно на треть.